Match details Western Australia vs New South Wales Blues List a One-Day Cup 24.10.2026

List a

WEA
WEA
BLU
BLU

Match Info

Match:One-Day Cup 26/27
Date:Friday, September 18, 2026 - Sunday, February 14, 2027
Toss:no information yet
Time:Saturday, October 24, 2026 06:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Western Australia Squad

PlayersAgar Ashton, Bancroft Cameron, Cartwright Hilton, Curtis Joel, Esterhuysen Albert, Fanning Sam, Haskett Liam, Jackson Bryce, Kelly Matthew, Malajczuk Will, Paris Joel, Turner Ashton, Whiteman Sam, Wyllie Teague
Benchno information yet

New South Wales Blues Squad

PlayersAbbott Sean, Davies Oliver, Dwarshuis Ben, Edwards Jack, Francis Peter, Gilkes Matthew, Green Chris, Hadley Ryan, Hatcher Liam, Henriques Moises, Hicks Ryan, Konstas Sam, Lyon Nathan, Nikitaras Blake, Patterson Kurtis, Salzmann William, Sangha Tanveer, Shaw Lachlan, Stobo Charles
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet