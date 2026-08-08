Match details Western Australia vs New South Wales Blues List a One-Day Cup 24.10.2026
Match Info
|Match:
|One-Day Cup 26/27
|Date:
|Friday, September 18, 2026 - Sunday, February 14, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, October 24, 2026 06:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Western Australia Squad
|Players
|Agar Ashton, Bancroft Cameron, Cartwright Hilton, Curtis Joel, Esterhuysen Albert, Fanning Sam, Haskett Liam, Jackson Bryce, Kelly Matthew, Malajczuk Will, Paris Joel, Turner Ashton, Whiteman Sam, Wyllie Teague
|Bench
|no information yet
New South Wales Blues Squad
|Players
|Abbott Sean, Davies Oliver, Dwarshuis Ben, Edwards Jack, Francis Peter, Gilkes Matthew, Green Chris, Hadley Ryan, Hatcher Liam, Henriques Moises, Hicks Ryan, Konstas Sam, Lyon Nathan, Nikitaras Blake, Patterson Kurtis, Salzmann William, Sangha Tanveer, Shaw Lachlan, Stobo Charles
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet