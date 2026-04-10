Corey Rocchiccioli

Corey Rocchiccioli

bowler

Full name:Corey Rocchiccioli
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Warwickshire

Western Australia

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches144
Innings234
Overs327.515.0
Balls--
Maidens480
Runs1039124
Wickets305
Avg34.6324.8
SR65.5618
Eco3.168.26
BB82
4w30
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches144
Innings171
Not outs40
Runs1571
Balls Faced2812
Avg12.071
SR55.8750
Fours130
Fifties10
Sixies30
Highest501
Hundreds00

Corey Rocchiccioli Schedule & Results

County Championship

Another Players

Greer, Samuel

Greer, Samuel

McKenzie, Hamish

McKenzie, Hamish

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Critchel, Keaton

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Jackson, Bryce

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Goodwin, Jayden

Behrendorff, Jason

Behrendorff, Jason

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Haskett, Liam

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