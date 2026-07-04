Oman Cricket Team Players

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Oman

Khan, Bilal

Oman

Singh, Jatinder

Oman

Nadeem, Mohammad

Oman

Butt, Fayyaz

Oman

Maqsood, Zeeshan

Oman

Ilyas, Aqib

Oman

Khushi, Muhammad Naseem

Oman

Odedra, Jay Virambhai

Oman

Kaleemullah

Oman

Goud, Sandeep

Oman

Khan, Shoaib

Oman

Nadeem, Mohammed

Oman

Kumar, Suraj

Oman

Ali, Wasim

Oman

Sirah, Amanpreet

Oman

Khan, Mehran

Oman

Kail, Khalid

Oman

Mehmood, Sufyan

Oman

Aamir Kaleem, Syed

Oman

Ansari, Munis

Oman

Sonavale, Karan

Oman

Habibullah, Rahil Daniyal

Oman

Ramesh, Prateish

Oman

Shah, Jeet

Oman

Gupta, Rishab

Oman

Nadendla, Nitish

Oman

Sampat, Saumya

Oman

Dinesh, Varshieth

Oman

Shankar, Siddharth

Oman

Medagoda, Omindu

Oman

Pachisia, Ojjus

Oman

Karthyic, Ayush

Oman

Shah, Kavish

Oman

Karthikeyan, Vignesh

Oman

Joshi, Aryan

Oman

Ali, Hassnain Shah

Oman

Bisht, Aryan Raju

Oman

Islam, Zikria

Oman

Yousuf, Sufyan

Oman

Khan, Nadeem

Oman

Ahmed, Shakeel

Oman

Ramanandi, Jiten

Oman

Wahab, Hasnain Ul

Oman

Hasnain Ali Shah

Oman

Faisal, Shah

Oman

Aftab, Afida

Oman

Javed, Fiza

Oman

Khan, Sameera

Oman

Mendonca, Priyanka

Oman

Sathiya, Sushanthika

Oman

Sayed, Alifiya

Oman

Joshi, Nitya

Oman