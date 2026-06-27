Papua New Guinea Cricket Team Players

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Papua New Guinea

Amini, Charles

Papua New Guinea

Vala, Asadollah

Papua New Guinea

Pala Ura, Tony

Papua New Guinea

Bau, Sese

Papua New Guinea

Siaka, Lega

Papua New Guinea

Nao, Alei

Papua New Guinea

Vanua, Norman

Papua New Guinea

Morea, Kabua

Papua New Guinea

Aiwati Soper, Chad

Papua New Guinea

Doriga, Kipling

Papua New Guinea

Hiri, Hiri

Papua New Guinea

Toka, Gaudi

Papua New Guinea

Hekure, Riley

Papua New Guinea

Kamea, Semo

Papua New Guinea

Arua, Kaia

Papua New Guinea

Ruma, Tanya

Papua New Guinea

Jimmy, Sibona

Papua New Guinea

Patel, Dipak

Papua New Guinea

Siaka, Pauke

Papua New Guinea

Tau, Brenda Hoi

Papua New Guinea

Vare, Naoani

Papua New Guinea

Araa, Vicky

Papua New Guinea

Thomas, Henao

Papua New Guinea

Toua, Isabel

Papua New Guinea

Frank, Kevau

Papua New Guinea

Ani, Melanie Nadea

Papua New Guinea

Tom, Geua Pauke

Papua New Guinea

Vicky, Buruka

Papua New Guinea

Pokana, Erani Erica

Papua New Guinea

Tau, Hane Lohia

Papua New Guinea

Jayphert, Mahuta

Papua New Guinea

Vagi, Initia

Papua New Guinea

Pokana, Nosaina

Papua New Guinea

Lohia, Dika

Papua new guinea

Rajadurai, Lakshmi

Papua new guinea

Nou, Loa

Papua new guinea

Boge Reva, John

Papua new guinea

Nou, Patrick

Papua new guinea

Ravu, Damien

Papua new guinea

Kila, Jason

Papua new guinea

Guba, Vagi

Papua new guinea

Tom, Mairi

Papua new guinea

Oala, Konio

Papua new guinea

Doriga, Hollan

Papua new guinea

Aporo, Malcolm

Papua new guinea

Rupa, Doko

Papua new guinea

Ainui Loi

Papua new guinea

Raio, Miria

Papua new guinea

Oru, Aue

Papua new guinea