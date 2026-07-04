Singapore Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Singapore

Chaudhry, Aryaveer

Singapore

Santhanam, Jeevan

Singapore

Bhargava, Adwitya

Singapore

Modi, Aaryan

Singapore

Chhajer, Abhuday

Singapore

Srikanth, Sidhanth

Singapore

Thiyanesh, Venkatesan

Singapore

Maheshwari, Pranav

Singapore

Somani, Pratham

Singapore

Khan, Rahil

Singapore

Biren, Kabir Zandani

Singapore

Param, Prasheen

Singapore

Dutta, Aritra

Singapore

Rangarajan, Rohan

Singapore

Dixit, Avi

Singapore

Singh, Manpreet

Singapore

Baskaran, Vinoth

Singapore

Chandramohan, Surendan

Singapore

Ramesh, Kalimuthu

Singapore

Mehta, Vinit Chittesh

Singapore

Omaidurai, Thilipan

Singapore

Paraam, Anish

Singapore

Gaznavi, Rezza

Singapore

Suryawanshi, Chetan

Singapore

Param, Navin

Singapore

Mutreja, Arjun

Singapore

Krishna, Anantha

Singapore

Gopianth Achar, Aahan

Singapore

Sunil, Aryaman

Singapore

Prakash, Janka

Singapore

Sawney, Ishaan

Singapore

Sharma, Raoul

Singapore

Prakash, Janak

Singapore

Simpson, Will

Singapore

Seshadri, Rahul

Singapore

Gulecha, Suryansh

Singapore

Kukreja, Hari

Singapore

Singh, Siddhant

Singapore