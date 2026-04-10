Indian Premier League
Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Barsapara Cricket Stadium, Jaipur
RR
202
RCB
201
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
222
RCB
240
all rounder
|Full name:
|Manoj Shivaramsa Bhandage
|Nationality:
|India
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
|Date of Birth (Age):
|5 October 1998 (Age 24 years)
|Zodiac Sign:
|Aquarius
|Height:
|178 cm
|Hometown:
|Sindhanur, Raichur, Karnataka,
|Jersey Number:
|28
|Batting Style:
|Left-handed
|Bowling Style:
|Right-arm medium
|Social Media:
|League
|List a
|T20
|Matches
|10
|15
|Innings
|10
|12
|Overs
|52.0
|24.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|3
|0
|Runs
|240
|228
|Wickets
|5
|8
|Avg
|48
|28.5
|SR
|62.4
|18
|Eco
|4.61
|9.5
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|List a
|T20
|Matches
|10
|15
|Innings
|10
|7
|Not outs
|4
|2
|Runs
|143
|116
|Balls Faced
|158
|75
|Avg
|23.83
|23.2
|SR
|90.5
|154.66
|Fours
|8
|7
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|7
|8
|Highest
|35
|41
|Hundreds
|0
|0
Indian Premier League
Barsapara Cricket Stadium, Jaipur
RR
202
RCB
201
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
222
RCB
240
T20 Maharaja Trophy
BBL
202
GUL
201
T20 Maharaja Trophy
SHI
190
MYW
100
T20 Maharaja Trophy
MYW
161
HUT
162
T20 Maharaja Trophy
GUL
177
COA
181
T20 Maharaja Trophy
GUL
232
SHI
137
T20 Maharaja Trophy
MYW
203
BBL
131
T20 Maharaja Trophy
COA
195
MYW
191
T20 Maharaja Trophy
HUT
119
GUL
120
T20 Maharaja Trophy
MYW
155
GUL
156
T20 Maharaja Trophy
SHI
180
GUL
126
T20 Maharaja Trophy
GUL
196
MYW
197
T20 Maharaja Trophy
BBL
MYW
T20 Maharaja Trophy
GUL
BBL
T20 Maharaja Trophy
MYW
SHI
T20 Maharaja Trophy
COA
GUL