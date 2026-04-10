Manoj Shivaramsa Bhandage

Manoj Shivaramsa Bhandage

all rounder

Full name:Manoj Shivaramsa Bhandage
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast
Date of Birth (Age):5 October 1998 (Age 24 years)
Zodiac Sign:Aquarius
Height:178 cm
Hometown:Sindhanur, Raichur, Karnataka,
Jersey Number:28
Batting Style:Left-handed
Bowling Style:Right-arm medium
Social Media:Instagram

Teams

2026 Teams

Gulbarga Mystics

Karnataka

Mysore Warriors

Royal Challengers Bengaluru

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches1015
Innings1012
Overs52.024.0
Balls--
Maidens30
Runs240228
Wickets58
Avg4828.5
SR62.418
Eco4.619.5
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches1015
Innings107
Not outs42
Runs143116
Balls Faced15875
Avg23.8323.2
SR90.5154.66
Fours87
Fifties00
Sixies78
Highest3541
Hundreds00

Manoj Shivaramsa Bhandage Schedule & Results

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

202

RCB

RCB

201

ResultMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

222

RCB

RCB

240

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Aqib Jawad, Mohammed

Aqib Jawad, Mohammed

Reddy, Monish Mallikarjuna

Reddy, Monish Mallikarjuna

Prajwal, Aadarsh

Prajwal, Aadarsh

Acharya, Jeswanth

Acharya, Jeswanth

Sankaran, Smaran Ravichandran

Sankaran, Smaran Ravichandran

Patil, Rohan

Patil, Rohan

Shettennavar, Sankalp

Shettennavar, Sankalp

Koushik, V

Koushik, V

Shivaraj, S

Shivaraj, S

Mahesh, Tanish

Mahesh, Tanish