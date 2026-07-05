Matthew Gilkes
wicket keeper
|Full name:
|Matthew Gilkes
|Nationality:
|Australia
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|20
|41
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|20
|41
|Innings
|35
|19
|38
|Not outs
|0
|1
|3
|Runs
|965
|395
|721
|Balls Faced
|2073
|385
|617
|Avg
|27.57
|21.94
|20.6
|SR
|46.55
|102.59
|116.85
|Fours
|112
|43
|73
|Fifties
|8
|2
|5
|Sixies
|11
|12
|18
|Highest
|94
|82
|93
|Hundreds
|0
|0
|0