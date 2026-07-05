Matthew Gilkes

Matthew Gilkes

wicket keeper

Full name:Matthew Gilkes
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

New South Wales Blues

Sydney Thunder

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches212041
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches212041
Innings351938
Not outs013
Runs965395721
Balls Faced2073385617
Avg27.5721.9420.6
SR46.55102.59116.85
Fours1124373
Fifties825
Sixies111218
Highest948293
Hundreds000

Another Players

Green, Chris

Green, Chris

Hatcher, Liam

Hatcher, Liam

Doddrell, Liam

Doddrell, Liam

Edwards, Mickey

Edwards, Mickey

Gibson, Ryan

Gibson, Ryan

Nair, Arjun

Nair, Arjun

Warner, David

Warner, David

Cummins, Pat

Cummins, Pat

Sandhu, Gurinder

Sandhu, Gurinder

Stobo, Charles

Stobo, Charles