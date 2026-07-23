Match details Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots T20 Caribbean Premier League 18.08.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League 2026
|Date:
|Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Tuesday, August 18, 2026 10:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Sabina Park, Kingston, Jamaica
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Jamaica Kingsmen Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
St. Kitts and Nevis Patriots Squad
Venue Guide
|Stadium
|Sabina Park
|City
|Kingston
|Capacity
|15600
|Ends
|Blue Mountains End
|Hosts to
|Headley Stand End
Match has not started yet