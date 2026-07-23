Match details Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots T20 Caribbean Premier League 18.08.2026

T20

Kingston

JAM
JAM
SKN
SKN

Match Info

Match:Caribbean Premier League 2026
Date:Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, August 18, 2026 10:00 PM (GMT+0)
Venue:Sabina Park, Kingston, Jamaica
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Jamaica Kingsmen Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

St. Kitts and Nevis Patriots Squad

PlayersAfridi Muhammad Abbas, Athanaze Alick, Bidaisee Navin, Bosch Corbin, Boucher Leniko, Farooqi Fazalhaq, Fletcher Andre, Goolie Jyd Uri, Holder Jason, Lewis Evin, Louis Jeremiah, Louis Mikyle, Mayers Kyle, Nawaz Mohammad, Nedd Ashmead Romano, Rossouw Rilee, Rutherford Sherfane, Salamkheil Waqar, Shah Naseem
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumSabina Park
CityKingston
Capacity15600
EndsBlue Mountains End
Hosts toHeadley Stand End

Match has not started yet