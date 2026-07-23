Match details Jamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League 13.08.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League 2026
|Date:
|Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, August 13, 2026 10:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Sabina Park, Kingston, Jamaica
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Jamaica Kingsmen Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Guyana Amazon Warriors Squad
|Players
|Ali Moeen, Anderson Kevlon, Blades Jediah, Brooks Shamarh, Hetmyer Shimron, Hope Shai, Joseph Shamar, Khan Hassan, Latiff Riyad, McDermott Ben, Motie Gudakesh, Paul Keemo, Phillips Glenn, Pretorius Dwaine, Sampson Quentin, Savory Kemol, Shepherd Romario, Tahir Imran
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Sabina Park
|City
|Kingston
|Capacity
|15600
|Ends
|Blue Mountains End
|Hosts to
|Headley Stand End
Match has not started yet