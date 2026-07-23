Match details Jamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League 13.08.2026

T20

Kingston

JAM
JAM
GAW
GAW

Match Info

Match:Caribbean Premier League 2026
Date:Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, August 13, 2026 10:00 PM (GMT+0)
Venue:Sabina Park, Kingston, Jamaica
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Jamaica Kingsmen Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Guyana Amazon Warriors Squad

PlayersAli Moeen, Anderson Kevlon, Blades Jediah, Brooks Shamarh, Hetmyer Shimron, Hope Shai, Joseph Shamar, Khan Hassan, Latiff Riyad, McDermott Ben, Motie Gudakesh, Paul Keemo, Phillips Glenn, Pretorius Dwaine, Sampson Quentin, Savory Kemol, Shepherd Romario, Tahir Imran
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumSabina Park
CityKingston
Capacity15600
EndsBlue Mountains End
Hosts toHeadley Stand End

Match has not started yet