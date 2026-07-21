Match details Jamaica Kingsmen vs Barbados Tridents T20 Caribbean Premier League 11.08.2026

T20

Kingston

JAM
JAM
BTR
BTR

Match Info

Match:Caribbean Premier League 2026
Date:Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, August 11, 2026 10:00 PM (GMT+0)
Venue:Sabina Park, Kingston, Jamaica
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Jamaica Kingsmen Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Barbados Tridents Squad

PlayersAlleyne Kadeem, Bosch Eathan, Clarke Rivaldo, De Kock Quinton, Green Chris, James Kofi, King Brandon, Layne Johann, Motara Zishan, Omarzai Azmatullah, Parris Shaqkere, Powell Rovman, Rutherford Sherfane, Sams Daniel, Simmonds Ramon Romario, Ur Rahman Mujeeb, Van der Dussen Rassie, Warrican Jomel, Young Nyeem
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumSabina Park
CityKingston
Capacity15600
EndsBlue Mountains End
Hosts toHeadley Stand End

Match has not started yet