Squads Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons T20 Caribbean Premier League 07.08.2026

T20

Kingstown

JAM
JAM
ANT
ANT

Playing

JAM
JAM
ANT
ANT

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

JAM
JAM
ANT
ANT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet