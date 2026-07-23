Match details Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders T20 Caribbean Premier League 15.08.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League 2026
|Date:
|Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, August 15, 2026 10:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Sabina Park, Kingston, Jamaica
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Jamaica Kingsmen Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Trinbago Knight Riders Squad
|Players
|Ali Khan Muhammad Ahsan, Amir Mohammad, Bravo Darren, Bravo Dwayne, Cariah Yannick, Carty Keacy, Clarke Mc Kenny, Da Silva Joshua, Edward Nathan, Hales Alex, Hinds Terrance, Hosein Akeal, Munro Colin, Narine Sunil, Netravalkar Saurabh, Pollard Kieron, Pooran Nicholas, Roy Jason, Russell Andre, Tariq Usman
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Sabina Park
|City
|Kingston
|Capacity
|15600
|Ends
|Blue Mountains End
|Hosts to
|Headley Stand End
Match has not started yet