Match details Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders T20 Caribbean Premier League 15.08.2026

T20

Kingston

JAM
JAM
TKR
TKR

Match Info

Match:Caribbean Premier League 2026
Date:Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, August 15, 2026 10:00 PM (GMT+0)
Venue:Sabina Park, Kingston, Jamaica
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Jamaica Kingsmen Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Trinbago Knight Riders Squad

PlayersAli Khan Muhammad Ahsan, Amir Mohammad, Bravo Darren, Bravo Dwayne, Cariah Yannick, Carty Keacy, Clarke Mc Kenny, Da Silva Joshua, Edward Nathan, Hales Alex, Hinds Terrance, Hosein Akeal, Munro Colin, Narine Sunil, Netravalkar Saurabh, Pollard Kieron, Pooran Nicholas, Roy Jason, Russell Andre, Tariq Usman
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumSabina Park
CityKingston
Capacity15600
EndsBlue Mountains End
Hosts toHeadley Stand End

Match has not started yet