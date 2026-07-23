Squads Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders T20 Caribbean Premier League 15.08.2026

T20

Kingston

JAM
JAM
TKR
TKR

Playing

JAM
JAM
TKR
TKR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

JAM
JAM
TKR
TKR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet