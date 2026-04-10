Mohammad Abbas Afridi

County Championship
Nottinghamshire vs Glamorgan
County Championship
NOT
279
GLA
(32 ov.) 81/4
Lancashire vs Derbyshire
County Championship
LAN
351
DER
Nottinghamshire vs Warwickshire
County Championship
NOT
WAR
(96 ov.) 375/8
Derbyshire vs Gloucestershire
County Championship
DER
GLO
(96 ov.) 287/6
Leicestershire vs Nottinghamshire
County Championship
LEI
NOT
(96 ov.) 405/4
Kent vs Derbyshire
County Championship
KEN
352
DER
(5 ov.) 24/0
Nottinghamshire vs Surrey
County Championship
NOT
(90 ov.) 317/7
SUR
Derbyshire vs Northamptonshire
County Championship
DER
(92 ov.) 342/3
NOR
Hampshire vs Nottinghamshire
County Championship
HAM
(45 ov.) 152/6
NOT
Middlesex vs Derbyshire
County Championship
MID
177
DER
(35 ov.) 106/4
Nottinghamshire vs Somerset
County Championship
NOT
SOM
(96 ov.) 295/7
Durham vs Derbyshire
County Championship
DUR
(96 ov.) 302/7
DER
Essex vs Nottinghamshire
County Championship
ESS
184
NOT
(38 ov.) 111/2
Derbyshire vs Lancashire
County Championship
DER
(50 ov.) 197/5
LAN
161
Derbyshire vs Durham
County Championship
DER
DUR
Derbyshire vs Middlesex
County Championship
DER
MID
Gloucestershire vs Derbyshire
County Championship
GLO
DER
Derbyshire vs Kent
County Championship
DER
KEN
Northamptonshire vs Derbyshire
County Championship
NOR
DER
Worcestershire vs Derbyshire
County Championship
WOR
DER