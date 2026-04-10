Mohammad Abbas Afridi

Mohammad Abbas Afridi

bowler

Full name:Mohammad Abbas Afridi
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Bangladesh

Derbyshire

Nottinghamshire

Pakistan

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches2531645532
Innings4432865531
Overs855.427.05185.0448.5113.0
Balls-----
Maidens26101425271
Runs2072153135862191971
Wickets9016607526
Avg23.0215320.5829.2137.34
SR57.0416247.1335.926.07
Eco2.425.662.624.888.59
BB1011443
4w602740
5w404300
10w101100

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches2531645532
Innings3602263110
Not outs16090137
Runs110082213732
Balls Faced6460307425821
Avg5.506.047.6110.66
SR17.02026.7453.1152.38
Fours12097123
Fifties00000
Sixies20402
Highest290401515
Hundreds00000

Mohammad Abbas Afridi Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

Mohammad Abbas News

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If you want to be the first to know everything about cricketer Mohammad Abba, you can find out all the latest news about him: how his past cricket matches ended, what's in store for him in the future and what tournaments he plans to participate in.

‌SA vs PAK | Twitter, Stubbs, and Conrad stunned as Bavuma walks off without nicking the ball

‌SA vs PAK | Twitter, Stubbs, and Conrad stunned as Bavuma walks off without nicking the ball

Mistakes are common in any particular realm, but repeating errors is unforgivable. South Africa captain Temba Bavuma almost cost his side a win after not reviewing his dismissal that was mistaken for an inside edge during the morning session of the Boxing Day Test between Pakistan and South Africa.

Mohammad Abbas11:20 AM, 08 January, 2024

‌Super Smash | Twitter reacts as Firebirds leapfrog to the top after Abbas-Bracewell duo demolishes Stags in Napier

Mohammad Abbas01:31 PM, 02 July, 2021

Mohammad Abbas, Naseem Shah and Shan Masood miss out on central contracts; Rizwan promoted to Category A

Mohammad Abbas01:13 PM, 04 June, 2021

Pakistan hand Azam Khan maiden T20I call-up; Mohammad Abbas recalled to Test side

Mohammad Abbas09:00 PM, 24 May, 2021

County Watch | How English Test cricketers and major overseas signings fared in Round 7

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