Squads St. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 27.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Afridi Muhammad Abbas
bowler
Athanaze Alick
batsman
Bidaisee Navin
batsman
Bosch Corbin
all rounder
Boucher Leniko
wicket keeper
Farooqi Fazalhaq
bowler
Fletcher Andre
wicket keeper
Goolie Jyd Uri
batsman
Holder Jason
all rounder
Lewis Evin
batsman
Louis Jeremiah
bowler
Louis Mikyle
batsman
Mayers Kyle
all rounder
Nawaz Mohammad
all rounder
Nedd Ashmead Romano
bowler
Rossouw Rilee
batsman
Rutherford Sherfane
batsman
Salamkheil Waqar
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Shah Naseem
bowler
Match has not started yet