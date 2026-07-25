Squads St. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 27.08.2026

T20

Basseterre

SKN
SKN
JAM
JAM

Playing

SKN
SKN
JAM
JAM
First TeamSecond Team
Bosch Corbin

all rounder

Boucher Leniko

wicket keeper

Fletcher Andre

wicket keeper

Holder Jason

all rounder

Lewis Evin

batsman

Mayers Kyle

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

Salamkheil Waqar

no information yet

Bench

SKN
SKN
JAM
JAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet