Squads Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots T20 Caribbean Premier League 18.08.2026

T20

Kingston

JAM
JAM
SKN
SKN

Playing

JAM
JAM
SKN
SKN

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

JAM
JAM
SKN
SKN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet