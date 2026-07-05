Rajat Patidar News

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Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players
Twitter Hails Rajat Patidar After Another Explosive MPPL Performance

Twitter Hails Rajat Patidar After Another Explosive MPPL Performance

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Mo Bobat Fires Warning to IPL Rivals After RCB’s Title Defence

Mo Bobat Fires Warning to IPL Rivals After RCB’s Title Defence

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Phil Salt Steals the Show in Rajat Patidar’s Comment Section

Phil Salt Steals the Show in Rajat Patidar’s Comment Section

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The Virat Kohli Factor Behind Rajat Patidars Historic Captaincy Run

The Virat Kohli Factor Behind Rajat Patidars Historic Captaincy Run

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How Rajat Patidar Turned RCB Into an IPL Powerhouse?

How Rajat Patidar Turned RCB Into an IPL Powerhouse?

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Twitter Goes Crazy as RCB Continue Their Dream Run in IPL 2026

Twitter Goes Crazy as RCB Continue Their Dream Run in IPL 2026

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Rajat Patidar Gives Big Update on Phil Salt Ahead of Qualifier 1

Rajat Patidar Gives Big Update on Phil Salt Ahead of Qualifier 1

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RCB Receive Positive News on Captain Rajat Patidar

RCB Receive Positive News on Captain Rajat Patidar

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Why RCB Captain Rajat Patidar Is Missing Today’s Match?

Why RCB Captain Rajat Patidar Is Missing Today’s Match?

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Rajat Patidar Gives Big Update on Phil Salts Availability

Rajat Patidar Gives Big Update on Phil Salts Availability

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AI Simulation, GT vs RCB | Tim Davids finishing power seals thrilling chase for Bengaluru

AI Simulation, GT vs RCB | Tim Davids finishing power seals thrilling chase for Bengaluru

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AI Simulation, RCB vs LSG | Kohli anchors as Bengaluru outgun Lucknow in high-scoring thriller

AI Simulation, RCB vs LSG | Kohli anchors as Bengaluru outgun Lucknow in high-scoring thriller

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India T20I Squad Would Be Incomplete Without These IPL 2026 Stars

India T20I Squad Would Be Incomplete Without These IPL 2026 Stars

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Mid-Match Water Break Sparks Funny Reaction from RCB Duo

Mid-Match Water Break Sparks Funny Reaction from RCB Duo

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RCB Back to Peak Form? 2016 Comparisons Take Over Internet

RCB Back to Peak Form? 2016 Comparisons Take Over Internet

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RCB vs CSK | Twitter in Awe as RCB Extend Winning Streak vs CSK

RCB vs CSK | Twitter in Awe as RCB Extend Winning Streak vs CSK

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Fans Go Wild on Twitter as CSK vs RCB Clash Ignites Rivalry

Fans Go Wild on Twitter as CSK vs RCB Clash Ignites Rivalry

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Royal Challengers Bengaluru Impress with Strong Batting Display in Practice Match

Royal Challengers Bengaluru Impress with Strong Batting Display in Practice Match

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Rajat Patidar Celebrates Birth of Baby Boy Ahead of IPL 2026

Rajat Patidar Celebrates Birth of Baby Boy Ahead of IPL 2026

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IPL Auction | Royal Challengers Bengaluru Retention Analysis, holes to fill and potential targets

IPL Auction | Royal Challengers Bengaluru Retention Analysis, holes to fill and potential targets

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Ayush Mhatre Impresses on His India A Debut Against South Africa A

Ayush Mhatre Impresses on His India A Debut Against South Africa A

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How Did Rajat Patidar Transform His Career in Just 5 Months?

How Did Rajat Patidar Transform His Career in Just 5 Months?

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MP vs PUN | Ranji Trophy first round in Indore, Preview

MP vs PUN | Ranji Trophy first round in Indore, Preview

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Rajat Patidar to captain Madhya Pradesh across all formats in upcoming domestic season

Rajat Patidar to captain Madhya Pradesh across all formats in upcoming domestic season

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Does Rajat Patidar Deserve a National Spot After Carrying Domestic Line-up?

Does Rajat Patidar Deserve a National Spot After Carrying Domestic Line-up?

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AI Simulation, VID vs ROI । Vidarbha beat Rest of India by four wickets to lift Irani Cup title

AI Simulation, VID vs ROI । Vidarbha beat Rest of India by four wickets to lift Irani Cup title

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ROI vs VID, Preview | Ranji Champions Vidarbha set to face Rest of India in Irani Cup

ROI vs VID, Preview | Ranji Champions Vidarbha set to face Rest of India in Irani Cup

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