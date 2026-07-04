Dallas Mustangs Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Dallas Mustangs

Talat, Hussain

Pakistan

Irshad, Salman

Pakistan

Bonner, Nkrumah

Jamaica

Ramdin, Denesh

Trinidad and Tobago

Raees, Rumman

Pakistan

Kenjige, Nosthush

USA

Savage, Calvin

South Africa

Chand, Unmukt

India

Sheikh, Ali

USA

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Azam, Hammad

Pakistan

Adil, Ehsan

Pakistan

Anderson, Corey

New Zealand

Roux, Carmi le

South Africa

Bishnoi, Chaitanya

England

Anwar, Nauman

Pakistan

Gous, Andries

South Africa

Gowda, Sujith

USA

Ramesh, Rishi

USA

Mahesh, Arjun

USA

Gatepalli, Karthik

Khan, Jannisar

Pakistan

Ugarkar, Rushil

USA

Haroon, Adnan

Asokan, Sachin

Davis, Derone

Trinidad and Tobago

Masand, Ajay

Kulasekara, Kosala

Sri Lanka

Pawar, Prathamesh

Malhotra, Sahib

India

Gill, Mansab

Canada

Ludick, Willem

South africa