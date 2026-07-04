Follow us
Talat, Hussain
Pakistan
Irshad, Salman
Bonner, Nkrumah
Jamaica
Ramdin, Denesh
Trinidad and Tobago
Raees, Rumman
Kenjige, Nosthush
USA
Savage, Calvin
South Africa
Chand, Unmukt
India
Sheikh, Ali
Farhan, Sahibzada
Azam, Hammad
Adil, Ehsan
Anderson, Corey
New Zealand
Roux, Carmi le
Bishnoi, Chaitanya
England
Anwar, Nauman
Gous, Andries
Gowda, Sujith
Ramesh, Rishi
Mahesh, Arjun
Gatepalli, Karthik
Khan, Jannisar
Ugarkar, Rushil
Haroon, Adnan
Asokan, Sachin
Davis, Derone
Masand, Ajay
Kulasekara, Kosala
Sri Lanka
Pawar, Prathamesh
Malhotra, Sahib
Gill, Mansab
Canada
Ludick, Willem
South africa