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Glasgow Cosmic
Glasgow Cosmic Cricket Team Players
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Glasgow Cosmic
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Pakistan
Munsey, George
Scotland
Davidson, Olly
Scotland