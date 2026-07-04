Odisha Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Odisha

Rath, Anshy

Hong Kong, China

Senapati, Subhranshu Pradeep

India

Khumar, R Vimal

India

Choudhary, Gaurav

British Indian Ocean Territory

Yadav, Abhishek

India

Behera, Jayanta

India

Pradhan, Suryakant Basudev

India

Sarangi, Anurag Rajendra

India

Poddar, Govinda

India

Mishra, Shantanu

India

Mohanty, Rajesh

India

Pradhan, Debabrata Babrubahan

India

Luha, Prabin

India

Pattanaik, Rakesh

India

Rathod, Harshit

Swain, Aasirwad

India

Beg, Mushtaq

Rout, Soubhagya

Pattnaik, Sandeep Pradeep

India

Dhupar, Rajesh Rajeev

India

Prasad Roul, Sunil Kumar Sarada

Tarini Sa

India

Singh, Prayash Kumar

India

Biswal, Kartik

India

Samantray, Biplab Bipin

India

Parida, Anil

India

Sharma, Sumit

India

Santosh Raut, Abhishek

India

Sarbeswar Mohanty, Dina Krushna

India

Choudhury, Gourav Madan

India

Das, Tapas

India

Mohapatra, Jamala

Biswal, Badal

Sourav Baral, Sambit Kumar

India

Gouda, Sourav

Paharia, Sawan

Majhi, Dinesh

India

Munde, Om T

India

Ranjan Lenka, Sowmya

Tufayl Ahmad, Sayed

Sanatana Rana, Prasanta