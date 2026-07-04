Rajasthan Kings Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Rajasthan Kings

Tahir, Imran

South Africa

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Awana, Parvinder

India

Uthappa, Robin

India

Sreesanth, Shanthakumaran

India

de Silva, Chaturanga

Sri Lanka

Bist, Robin

India

Tomar, Gaurav

India

Trego, Peter

England

Zadran, Dawlat

Afghanistan

Saxena, Jatin Sahay

India

Bravo, Dwayne

Trinidad and Tobago

Malhotra, Jaskaran

USA

Anderson, Corey

New Zealand

Perera, Angelo

Sri Lanka

Masakadza, Hamilton

Zimbabwe

Kumar Rao, Pankaj

India

Sharma, Bipul

India

Bishnoi, Rajesh

India

Singh, Rajat

Rajpoot, Ankit

India

Nurse, Ashley

Barbados

Nadeem, Shahbaz

India

Edwards, Kirk

Barbados

Negi, Pawan

India

Hassan, Hamid

Afghanistan

Patel, Munaf

India

Jakati, Shadab

India

Tyagi, Sudeep

India

Fazal, Faiz

India

Shinwari, Samiullah

Afghanistan

Pathan, Asad

India

Kolsawala, Jaykishan

India