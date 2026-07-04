Romania Cricket Team Players

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Romania

Shakoor, Abdul

India

Gherasim, Marian

Asif Bevinje, Abdul

Kayani, Aftab Ahmed

Kumar, Rajesh

Romania

Satheesan, Ramesh

Romania

Koli, Manmeet

Romania

Hussain, Ali

Kumar, Rohit

Romania

Vashisht, Shantanu

Romania

Khan, Rameez

Manan, Gohar

Rajshekara, Anand Bangalore

Ahmad, Safi Umair

Mishra, Gaurav

Romania

Devre, Nishant Shrikant

Periyalwar, Sivakumar

England

Nadigotla, Satwik

Romania

Saini, Vasu

Romania

Singh, Taranjeet

Romania

Petre, Luca

Romania

Tanase, Alexandru-Helenick

Romania

Chandrasekaran, Arun Kumar

Cosmin Petrut, Zavoiu

Romania

Thakur, Sudeep

Romania

Hingorani, Pratham

Romania

Gherasim, Laurentiu

Lascu, Adrian

Athapaththu, Wanninayaka Athapaththu Mudiyanselage Ravindra Kumara

Moiz, Muhammad

Romania

Khadka, Josak

Nepal

Hassan, Tehzeeb Ul

Romania

Hassan, Muhammad Ahmad Sameed ul

Bilal, Ahmed

Pakistan

Perera, Rajith

Kumara, Chamalka

Sri lanka

Fernando, Dilum

Sri lanka