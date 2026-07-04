Seattle Thunderbolts Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Seattle Thunderbolts

Thaker, Harsh

Canada

Johnson, Aaron

Canada

Ganesh, Adithya

India

Schalkwyk, Shadley Van

South Africa

Yadram, Bhaskar

Guyana

Bishnoi, Chaitanya

England

Ranjane, Shubham

India

Simhadri, Phani

USA

Gous, Andries

South Africa

Bodugum, Akhilesh Reddy

USA

Bajwa, Dilpreet Singh

Canada

Ramesh, Rishi

USA

Nigade, Mansingh

India

Dev Singh, Ian

India

Kumar, Duvvarapu Siva

India

Hassan, Mehdi

India

Prajith, Mudi

India

Kohli, Shashwat

India

Posanipally, Rohan

Raina, Jagroop

Bhardwaj, Rishi

Mullapudi, Mahidhar

Nama, Rahul

Vasavada, Nital

Jariwala, Rahul

USA

Misra, Sanat

Drysdale, Juanoy

USA

Darbar, Rajdeep

India

Hutchinson, Elmore

USA

Desai, Ayan

USA

Mohan, Rishab

Siegertsz, Cinci

Chitneni, Shreyas

Sohail, Sami

Malawi

Singh, Harmeet