Nj Titans Cricket Team Players

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Nj Titans

Balbirnie, Andy

Ireland

Erasmus, Gerhard

Namibia

Jones, Aaron

Barbados

Netravalkar, Saurabh

India

Cobb, Josh

England

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Azam, Hammad

Pakistan

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

USA

Singh, Harmeet

India

Anwar, Nauman

Pakistan

Pienaar, Obus

South Africa

Gous, Andries

South Africa

Ahmed, Mukhtar

Pakistan

Bajwa, Dilpreet Singh

Canada

Garg, Arya

USA

Mahesh, Arjun

USA

Dar, Rehman Athar

Mazhar, Rizwan

Iftikhar, Noman

Dev Singh, Ian

India

Searles, Javon

Barbados

James, Joshua

Trinidad and Tobago

Nannan, Raj Rocky

Guyana

Acharya, Manoj

India

Griffith, Trevon

Guyana

Bolisetty, Abhiram

Patil, Prasad

India

Alam, Ammad

Pakistan

Singh, Kunwarjeet

USA