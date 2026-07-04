Follow us
Tahir, Imran
South Africa
Mpofu, Chris
Zimbabwe
Taylor, Ross
New Zealand
Muralitharan, Muttiah
Sri Lanka
Collingwood, Paul
England
Patel, Samit
Panesar, Monty
O Brien, Kevin
Ireland
Amla, Hashim
Kallis, Jacques
Morkel, Albie
Morkel, Morne
van Wyk, Morne
Best, Tino
Barbados
Gayle, Chris
Jamaica
Powell, Ricardo
Ramdin, Denesh
Trinidad and Tobago
Simmons, Lendl
Finch, Aaron
Australia
Watson, Shane
Lee, Brett
Mortaza, Mashrafe
Bangladesh
Jayasuriya, Sanath
Mustard, Phil
Sammy, Daren
Saint Lucia
Plunkett, Liam
Anderson, Corey
Morgan, Eoin
Vettori, Daniel
Sidebottom, Ryan
Edwards, Fidel
Pietersen, Kevin
Taylor, Brendan