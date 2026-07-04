World Giants Cricket Team Players

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World Giants

Tahir, Imran

South Africa

Mpofu, Chris

Zimbabwe

Taylor, Ross

New Zealand

Muralitharan, Muttiah

Sri Lanka

Collingwood, Paul

England

Patel, Samit

England

Panesar, Monty

England

O Brien, Kevin

Ireland

Amla, Hashim

South Africa

Kallis, Jacques

South Africa

Morkel, Albie

South Africa

Morkel, Morne

South Africa

van Wyk, Morne

South Africa

Best, Tino

Barbados

Gayle, Chris

Jamaica

Powell, Ricardo

Jamaica

Ramdin, Denesh

Trinidad and Tobago

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Finch, Aaron

Australia

Watson, Shane

Australia

Lee, Brett

Australia

Mortaza, Mashrafe

Bangladesh

Jayasuriya, Sanath

Sri Lanka

Mustard, Phil

England

Sammy, Daren

Saint Lucia

Plunkett, Liam

England

Anderson, Corey

New Zealand

Morgan, Eoin

England

Vettori, Daniel

New Zealand

Sidebottom, Ryan

England

Edwards, Fidel

Barbados

Pietersen, Kevin

England

Taylor, Brendan

Zimbabwe