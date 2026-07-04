ODI Series Bangladesh vs Ireland Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series Bangladesh vs Ireland

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Domingo, Russell

South Africa

Talukdar, Rony

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Iqbal, Tamim

Bangladesh

Hossain, Ebadot

Bangladesh

Stirling, Paul

Ireland

Ali, Yasir

Bangladesh

Hasan, Zakir

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Balbirnie, Andy

Ireland

Dockrell, George

Ireland

Hume, Graham

Ireland

McBrine, Andy

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Doheny, Stephen

Ireland

Tector, Harry

Ireland

Delany, Gareth

Ireland

Hand, Fionn

Ireland

White, Benjamin

Ireland

Mayes, Thomas

Ireland

Humphreys, Matthew

Ireland