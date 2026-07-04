ODI Series Bangladesh vs Sri Lanka Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series Bangladesh vs Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Islam, Taijul

Bangladesh

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Mahmudullah, Mohammad

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Haque, Anamul

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Sarkar, Soumya

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Hossain, Rishad

Bangladesh