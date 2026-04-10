Weerahandige Inol Avishka Fernando

Weerahandige Inol Avishka Fernando

batsman

Full name:Weerahandige Inol Avishka Fernando
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Jaffna Kings

Quetta Gladiators

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches29332878108
Innings00202
Overs002.004.0
Balls-----
Maidens00200
Runs000039
Wickets00000
Avg00000
SR00000
Eco00009.75
BB00000
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches29332878108
Innings29314776105
Not outs02338
Runs990337149928792641
Balls Faced1077358210830322002
Avg34.1311.6234.0639.4327.22
SR91.9294.1371.1194.95131.91
Fours10026205313229
Fifties5061319
Sixies1671856127
Highest12737223139100
Hundreds30391

Weerahandige Inol Avishka Fernando Schedule & Results

Pakistan Super League

T20 Lanka Premier League

Avishka Fernando News

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If you want to get to know cricket player Avishka Fernando better, here you can find all the latest news about him, from what he eats and how he trains to the results of the last matches played.

SL vs BAN ODI Preview | Series decider to take place at Palekele International Stadium with series leveled at 1-1

SL vs BAN ODI Preview | Series decider to take place at Palekele International Stadium with series leveled at 1-1

The three-match ODI series between Sri Lanka and Bangladesh is levelled at 1-1 with the Bangla Tigers ensuring a close 16-run win over the hosts in the second ODI at the R Premadasa Stadium in Colombo. The third game at the Pallekele International Stadium will decide the winner of the series.

Avishka Fernando06:04 PM, 17 November, 2024

SL vs NZ | Twitter celebrates as Avishka Fernando’s fielding wizardry earns Jayasuriya’s applause

Avishka Fernando11:29 PM, 13 November, 2024

SL vs NZ | Kusal and Avishka tons set up commanding Lankan victory in rain-affected first ODI

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Asalanka to lead as Sri Lanka announces white ball squad against New Zealand

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