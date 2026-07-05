Pramod Madushan Liyanagamage

Pramod Madushan Liyanagamage

bowler

Full name:Pramod Madushan Liyanagamage
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Jaffna Kings

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches38336049
Innings38526047
Overs12.026.1594.3361.2147.2
Balls-----
Maidens1085231
Runs92226243419031140
Wickets312657658
Avg30.6618.8337.4425.0319.65
SR2413.0854.8728.5215.24
Eco7.668.634.095.267.73
BB24854
4w01332
5w00310
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches38336049
Innings33383719
Not outs019197
Runs17233920086
Balls Faced61490437297
Avg5.66111.6811.117.16
SR27.865037.553.7688.65
Fours2038137
Fifties00000
Sixies00121
Highest151442525
Hundreds00000

Pramod Madushan Liyanagamage Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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