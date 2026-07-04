Follow us
Jansen, Marco
South Africa
Shamsi, Tabraiz
Parnell, Wayne
Miller, David
Hendricks, Reeza
van der Dussen, Rassie
Bavuma, Temba
Magala, Sisanda
Rabada, Kagiso
Fortuin, Bjorn
Klaasen, Heinrich
Ngidi, Lungi
Markram, Aiden
Nortje, Anrich
van Meekeren, Paul
Netherlands
Kingma, Vivian
Barresi, Wesley
van der Merwe, Roelof
Klein, Ryan
O Dowd, Max
Cooper, Tom
Klaassen, Fred
Edwards, Scott
Nidamanuru, Anil Teja
Singh, Vikramjit
Dutt, Aryan
Ahmad, Musa
Ahmad, Shariz
de Kock, Quinton
Ahmed, Musa Nadeem