ODI Series Zimbabwe vs USA, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series Zimbabwe vs USA, Women

Norris, Tara

England

Sriharsha, Sindhu

USA

Kodali, Geetika

USA

Chudasama, Aditi

USA

Aras, Jivana

USA

Bhogle, Gargi

USA

Claridge, Ella

England

Mugeri-Tiripano, Chipo

Zimbabwe

Chatonzwa, Christabel

Zimbabwe

Ndlovu, Kellies

Zimbabwe

Phiri, Lorraine

Zimbabwe

Mupachikwa, Modester

Zimbabwe

Sibanda, Nomvelo

Zimbabwe

Mayers, Sharne

Zimbabwe

Ndiraya, Ashley Rutendo

Zimbabwe

Mazvishaya, Audrey

Zimbabwe

Nkomo, Josephine

Zimbabwe

Vaghela, Isani

USA

Kolan, Anika

USA

Singh, Ritu

USA

Dhingra, Disha

USA

Pagydyala, Chetna Reddy

USA

Dhururu, Chiedza

Zimbabwe

Chigora, Kudzai

Zimbabwe

Mabhero, Lindokuhle

Zimbabwe

Mutasa, Christine

Biza, Beloved

Zimbabwe

Immadi, Saanvi

United states

Eyyunni, Sai Tanmayi

United states

Moyo, Chipo

Zimbabwe

Marumani, Tawananyasha

Zimbabwe

Pemhiwa, Lorraine

Zimbabwe

Munorwei, Passionate

Zimbabwe

Pasipanodya, Runyararo

Zimbabwe

Shetty, Lekha

Shereni, Tendai

Zimbabwe

Chare, Olinda

Zimbabwe

Zimunhu, Adel

Zimbabwe