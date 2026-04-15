Ella Claridge

Ella Claridge

wicket keeper

Full name:Ella Claridge
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Sunrisers Leeds Women

The Blaze Women

USA Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings1
Not outs0
Runs3
Balls Faced12
Avg3
SR25
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest3
Hundreds0

Ella Claridge Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

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