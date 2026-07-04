T20 Series South Africa vs Ireland, Women Cricket Tournament Players

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T20 Series South Africa vs Ireland, Women

Kapp, Marizanne

South Africa

van Niekerk, Dane

South Africa

Tryon, Chloe

South Africa

Wolvaardt, Laura

South Africa

Klaas, Masabata

South Africa

Khaka, Ayabonga

South Africa

Luus, Sune

South Africa

de Klerk, Nadine

South Africa

Jafta, Sinalo

South Africa

Mlaba, Nonkululeko

South Africa

Dercksen, Annerie

South Africa

Delany, Laura

Ireland

Lewis, Gaby

Ireland

Prendergast, Orla

Ireland

Coulter Reilly, Christina

Ireland

Maguire, Jane

Ireland

Maguire, Aimee

Ireland

Kelly, Arlene

New Zealand

Murray, Cara

Ireland

Paul, Leah

Ireland

Dalzell, Alana

Ireland

Hunter, Amy

Ireland

Little, Louise

Ireland

Stokell, Rebecca

Ireland

Canning, Ava

Ireland

McBride, Lara

Ireland

Shangase, Nondumiso

South Africa

Meso, Karabo

South Africa

Naidu, Seshnie

South africa

Tunnicliffe, Faye

South africa