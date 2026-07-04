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Kapp, Marizanne
South Africa
Tryon, Chloe
Matthews, Hayley
Barbados
Wolvaardt, Laura
Klaas, Masabata
Khaka, Ayabonga
Luus, Sune
Brits, Tazmin
de Klerk, Nadine
Sekhukhune, Tumi Sphindile
Jafta, Sinalo
Mlaba, Nonkululeko
Dercksen, Annerie
Taylor, Stafanie
Jamaica
Campbelle, Shemaine Altia
Guyana
Fletcher, Afy
Grenada
Joseph, Qiana
Saint Lucia
Glasgow, Jannillea
Saint Vincent and the Grenadines
James, Zaida
Gajnabi, Shabika
Mangru, Mandy
Grimmond, Realeanna
Munisar, Ashmini
Ramharack, Karishma
Trinidad and Tobago
Alleyne, Aaliyah
Claxton, Jahzara
Saint Kitts and Nevis
Henry, Chinelle
Shangase, Nondumiso
Hlubi, Ayanda
Meso, Karabo
Hector, Shawnisha
Smit, Miane
South africa