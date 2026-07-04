T20 Series West Indies vs South Africa, Women Cricket Tournament Players

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T20 Series West Indies vs South Africa, Women

Kapp, Marizanne

South Africa

Tryon, Chloe

South Africa

Matthews, Hayley

Barbados

Wolvaardt, Laura

South Africa

Klaas, Masabata

South Africa

Khaka, Ayabonga

South Africa

Luus, Sune

South Africa

Brits, Tazmin

South Africa

de Klerk, Nadine

South Africa

Sekhukhune, Tumi Sphindile

South Africa

Jafta, Sinalo

South Africa

Mlaba, Nonkululeko

South Africa

Dercksen, Annerie

South Africa

Taylor, Stafanie

Jamaica

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Fletcher, Afy

Grenada

Joseph, Qiana

Saint Lucia

Glasgow, Jannillea

Saint Vincent and the Grenadines

James, Zaida

Saint Lucia

Gajnabi, Shabika

Guyana

Mangru, Mandy

Guyana

Grimmond, Realeanna

Guyana

Munisar, Ashmini

Guyana

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Claxton, Jahzara

Saint Kitts and Nevis

Henry, Chinelle

Jamaica

Shangase, Nondumiso

South Africa

Hlubi, Ayanda

South Africa

Meso, Karabo

South Africa

Hector, Shawnisha

Smit, Miane

South africa