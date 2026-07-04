T20 Malaysia Tri-Series Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Malaysia Tri-Series

Khan, Nizakat

Hong Kong, China

Khan, Ehsan

Hong Kong, China

Rath, Anshy

Hong Kong, China

Hayat, Babar

Hong Kong, China

Wasif, Shahid

Hong Kong, China

Khan, Aizaz

Hong Kong, China

Murtaza, Yasim

Hong Kong, China

Ali, Zeeshan

Hong Kong, China

Rana, Nasrulla

Hong Kong, China

Faiz, Ahmed

Malaysia

Wafiq, Muhammad

Malaysia

Muniandy, Sharvin

Malaysia

Singh, Virandeep

Malaysia

Aziz, Syed

Malaysia

Zulkifle, Zubaidi

Malaysia

Unni, Suresh Vijay

Malaysia

Abdul Shukor, Muhammad Amir Azim

Malaysia

Malik, Aslam Khan Bin

Malaysia

Ahmed, Sohail

Pakistan

Dawood, Ali

Pakistan

Mehr, Junaid Aziz Mohamed Aziz Khan Amir K Khan

Bahrain

Malik, Abdul Majid

Bahrain

Kurup, Prashanth

Bahrain

Anwar, Imran Javed

Bahrain

Khan, Imran

Bahrain

Butt, Muhammad Rizwan

Bahrain

Nasir, Ahmer Bin

Bahrain

Vora, Darsh

Hong Kong, China

Hayat, Khizar

Malaysia

Shukla, Ayush

Hong Kong, China

Abbasi, Abdul Majid

Bahrain

Sarthak, Sai

Bahrain

Singh, Pavandeep

Malaysia

Hafizs, Ainool

Malaysia

Khan, Anas

Hong Kong, China

Coetzee, Martin

South Africa

Haider, Rizwan

Malaysia

Iqbal, Ateeq

Hong Kong, China

Wahid, Aqeel

Malaysia

Ali, Asif

Bahrain

Hassan, Ali

Pakistan

Ahmed, Fiaz

Bahrain

Muhammed Basil

Bahrain

Shaikh, Asif

Bahrain

Martuza, Ubaid

Bahrain