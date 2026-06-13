Rose Bowl Hampshire England

Rose Bowl
Country:England
Country Code:ENG
City:Hampshire
Capacity:16500
Map Coordinates:50.924000,-1.321900

Rose Bowl Schedule

ICC T20 World Cup, Women

ResultWest Indies vs New Zealand

West Indies vs New Zealand

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

WIN

WIN

163

NZL

NZL

162

ResultNew Zealand vs Sri Lanka

New Zealand vs Sri Lanka

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

NZL

NZL

150

SRI

SRI

153

ResultEngland vs Ireland

England vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

ENG

ENG

119

IRL

IRL

118

ResultNew Zealand vs Ireland

New Zealand vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

NZL

NZL

140

IRL

IRL

136

ResultAustralia vs Netherlands

Australia vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

AUS

AUS

219

NED

NED

121

ResultPakistan vs Bangladesh

Pakistan vs Bangladesh

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

PAK

PAK

100

BAN

BAN

123

T20 Series England vs India

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Rose Bowl, Hampshire

ENG

ENG

IND

IND