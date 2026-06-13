ICC T20 World Cup, Women
West Indies vs New Zealand
ICC T20 World Cup, Women
Rose Bowl, Hampshire
WIN
163
NZL
162
New Zealand vs Sri Lanka
ICC T20 World Cup, Women
Rose Bowl, Hampshire
NZL
150
SRI
153
England vs Ireland
ICC T20 World Cup, Women
Rose Bowl, Hampshire
ENG
119
IRL
118
New Zealand vs Ireland
ICC T20 World Cup, Women
Rose Bowl, Hampshire
NZL
140
IRL
136
Australia vs Netherlands
ICC T20 World Cup, Women
Rose Bowl, Hampshire
AUS
219
NED
121
Pakistan vs Bangladesh
ICC T20 World Cup, Women
Rose Bowl, Hampshire
PAK
100
BAN
123