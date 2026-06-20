Match details Pakistan vs Bangladesh T20i ICC T20 World Cup, Women 20.06.2026
Match Info
|Match:
|ICC T20 World Cup, Women 2026
|Date:
|Friday, June 12, 2026 - Sunday, July 05, 2026
|Toss:
|Bangladesh won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, June 20, 2026 01:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|Rose Bowl, Hampshire, England
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Pakistan Squad
|Players
|Feroza Gull, Ali Siddiqi Muneeba, Zafar Ayesha, Javed Iram, Jabeen Saira, Riaz Aliya, Sana Fatima, Hassan Tuba, Rubab Tasmia, Sandhu Nashra, Iqbal Sadia
|Bench
|Baig Diana, Fatima Eyman, Pervaiz Natalia, Shamim Rameen
Bangladesh Squad
Venue Guide
|Stadium
|Rose Bowl
|City
|Hampshire
|Capacity
|16500
|Ends
|Pavilion End
|Hosts to
|Northern End