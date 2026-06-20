Match details Pakistan vs Bangladesh T20i ICC T20 World Cup, Women 20.06.2026

T20iRose Bowl, Hampshire
PAK
PAK

100

BAN
BAN

123

Match Info

Match:ICC T20 World Cup, Women 2026
Date:Friday, June 12, 2026 - Sunday, July 05, 2026
Toss:Bangladesh won the toss and opt to bat
Time:Saturday, June 20, 2026 01:30 PM (GMT+0)
Venue:Rose Bowl, Hampshire, England
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Pakistan Squad

PlayersFeroza Gull, Ali Siddiqi Muneeba, Zafar Ayesha, Javed Iram, Jabeen Saira, Riaz Aliya, Sana Fatima, Hassan Tuba, Rubab Tasmia, Sandhu Nashra, Iqbal Sadia
BenchBaig Diana, Fatima Eyman, Pervaiz Natalia, Shamim Rameen

Bangladesh Squad

PlayersFerdous Juairiya, Dola Dilara Akter, Akhter Supta Sharmin, Sultana Joty Nigar, Mostari Sobhana, Akter Shorna, Moni Ritu, Khan Rabeya, Akter Nahida, Akter Marufa, Maghla Shanjida Akther
BenchKhatun Fahima, Khatun Sultana, Nehar Taj, Trisha Fariha Islam

Venue Guide

StadiumRose Bowl
CityHampshire
Capacity16500
EndsPavilion End
Hosts toNorthern End