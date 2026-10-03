Squads Assam vs Tripura First class Ranji Trophy 18.10.2026

First class

ASM
ASM
TRI
TRI

Playing

ASM
ASM
TRI
TRI
First TeamSecond Team
Banik Joydeep

wicket keeper

Debnath Arjun Kshitish

no information yet

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Dey Babul Badal

no information yet

Dey Rajat

batsman

Malakar Ayushman

all rounder

Dutta Rana

all rounder

Musaraf Parvej

all rounder

Parag Riyan

all rounder

Roy Sibsankar

all rounder

Saha Viki

batsman

Sengupta Akash

all rounder

Sarkar Sentu

no information yet

Sen Nirupam

wicket keeper

Thakuri Abhishek

wicket keeper

Shankar Vijay

all rounder

Bench

ASM
ASM
TRI
TRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet