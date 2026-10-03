Squads Assam vs Tripura First class Ranji Trophy 18.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Biswas Rituraj
bowler
Banik Joydeep
wicket keeper
Choudhury Avinav
bowler
Das Bikramkumar
batsman
Das Denish Paramananda
batsman
Debnath Arjun Kshitish
no information yet
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Debnath Bikramjit
batsman
Hussain Mukhtar
bowler
Dey Babul Badal
no information yet
Lahakar Bhargab Pratim
bowler
Dey Rajat
batsman
Malakar Ayushman
all rounder
Dutta Rana
all rounder
Musaraf Parvej
all rounder
Ghosh Subham
bowler
Parag Riyan
all rounder
Murasingh Manisankar
all rounder
Purkayastha Swarupam
all rounder
Paul Sankar
bowler
Rajbongshi Darshan
bowler
Paul Sridam
batsman
Roy Sibsankar
all rounder
Saha Viki
batsman
Saikia Pradyuman
batsman
Sarkar Abhijit
bowler
Sengupta Akash
all rounder
Sarkar Sentu
no information yet
Singh Rahul
bowler
Sen Nirupam
wicket keeper
Thakuri Abhishek
wicket keeper
Shankar Vijay
all rounder
Match has not started yet