Squads Bengal vs Maharashtra First class Ranji Trophy 02.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arun Singh Vikash
bowler
Bawne Ankit
batsman
Bhati Vishal
no information yet
Bhandari Mandar
batsman
Chatterjee Sudip
batsman
Choudhary Mukesh
bowler
Deep Akash
bowler
Dadhe Pradeep
bowler
Easwaran Abhimanyu
batsman
Gaikwad Ruturaj
batsman
Gandhi Shakir Habib
wicket keeper
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Gharami Sudip Kumar
batsman
Gurbani Rajneesh
bowler
Gupta Sumanta Anil
all rounder
Joshi Niraj
no information yet
Jaiswal Suraj Sindhu
bowler
Kate Harshal
batsman
Majumdar Anustup
all rounder
Kulkarni Arshin
all rounder
Mohanta Sumit
bowler
Mhatre Siddharth
batsman
Porel Abhishek
wicket keeper
Nawale Saurabh
wicket keeper
Porel Ishan
bowler
Ostwal Vicky
bowler
Prasad Rahul
all rounder
Saxena Jalaj
all rounder
Purohit Aditya
no information yet
Shaw Prithvi
batsman
Saifi Kazi Junaid
batsman
Veer Siddhesh A
batsman
Shami Mohammed
bowler
Walunj Hitesh
bowler
Singh Saurabh
all rounder
Match has not started yet