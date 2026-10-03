Squads Bengal vs Maharashtra First class Ranji Trophy 02.11.2026

First class

BEN
BEN
MAH
MAH

Playing

BEN
BEN
MAH
MAH
First TeamSecond Team
Bhati Vishal

no information yet

Gandhi Shakir Habib

wicket keeper

Joshi Niraj

no information yet

Majumdar Anustup

all rounder

Kulkarni Arshin

all rounder

Porel Abhishek

wicket keeper

Nawale Saurabh

wicket keeper

Prasad Rahul

all rounder

Saxena Jalaj

all rounder

Purohit Aditya

no information yet

Singh Saurabh

all rounder

Bench

BEN
BEN
MAH
MAH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet