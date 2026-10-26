Squads Bihar vs Vidarbha First class Ranji Trophy 24.01.2027

First class

BIH
BIH
VID
VID

Playing

BIH
BIH
VID
VID
First TeamSecond Team
Alam Khalid

no information yet

Bhute Nachiket

all rounder

Deshmukh Shivam

no information yet

Loharuka Ayush

no information yet

Nigrodh Sharman

no information yet

Kadam Yash

batsman

Raj Aditya

no information yet

Mahale Mandar Kiran

no information yet

Raj Prithvi

no information yet

Salahuddin Izhar Mohammed

no information yet

Saurabh Bipin

wicket keeper

Bench

BIH
BIH
VID
VID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet