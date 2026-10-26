Squads Bihar vs Vidarbha First class Ranji Trophy 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Alam Khalid
no information yet
Bhosle Ganesh Bhagat
bowler
Gaurav Naman
batsman
Bhoyar Satyam
batsman
Hussain Sakib
bowler
Bhute Nachiket
all rounder
Kashyap Suraj Kumar
bowler
Deshmukh Shivam
no information yet
Khan Shabbir Bashir
bowler
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Loharuka Ayush
no information yet
Gurbani Rajneesh
bowler
Mahrour Mangal
batsman
Hinge Praful
bowler
Nigrodh Sharman
no information yet
Kadam Yash
batsman
Raj Aditya
no information yet
Mahale Mandar Kiran
no information yet
Raj Akash Bibhuti
batsman
Malewar Danish
batsman
Raj Prithvi
no information yet
Mokhade Aman Ravindra
all rounder
Salahuddin Izhar Mohammed
no information yet
Nalkande Darshan
bowler
Saurabh Bipin
wicket keeper
Rathod Yash Vijay
batsman
Singh Himanshu
bowler
Rekhade Parth
bowler
Singh Piyush
bowler
Samarth Ravikumar
batsman
Singh Raghuvendra Pratap
all rounder
Shorey Dhruv
batsman
Yadav Amod Kamal
bowler
Taide Atharwa
batsman
Match has not started yet