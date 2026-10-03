Squads Delhi vs Services First class Ranji Trophy 02.11.2026

First class

DEL
DEL
SER
SER

Playing

DEL
DEL
SER
SER
First TeamSecond Team
Aditya Kumar

no information yet

Ahlawat Mohit

wicket keeper

Bhardwaj Manan

no information yet

Dahiya Tejasvi

no information yet

Goyat Jayant

no information yet

Dhull Yash

batsman

Doseja Ayush

no information yet

Khan Irfan

all rounder

Grewal Money Swarn

no information yet

Kumar Shivam

no information yet

Lochab Devender

no information yet

Kaushik Dhruv

no information yet

Narang Pulkit

all rounder

Mathur Sumit

no information yet

Rajuvanshi P

no information yet

Sharma Arjun

all rounder

Rana Arpit Ramesh

no information yet

Sharma Nakul

wicket keeper

Rana Aryan

no information yet

Singh Amarjeet Kumar

no information yet

Rana Rohan

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

sangwan Sanat

no information yet

Sharma Shivam

all rounder

Sharma Siddhant

all rounder

Waghela Rounak

no information yet

Bench

DEL
DEL
SER
SER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet