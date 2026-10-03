Squads Delhi vs Services First class Ranji Trophy 02.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Arya Priyansh
batsman
Aditya Kumar
no information yet
Badoni Ayush
batsman
Ahlawat Mohit
wicket keeper
Bhardwaj Manan
no information yet
Chauhan Ravi
batsman
Dahiya Tejasvi
no information yet
Goyat Jayant
no information yet
Dhull Yash
batsman
Jangra Mohit
bowler
Doseja Ayush
no information yet
Khan Irfan
all rounder
Grewal Money Swarn
no information yet
Kumar Shivam
no information yet
Kandpal Vaibhav
batsman
Lochab Devender
no information yet
Kaushik Dhruv
no information yet
Narang Pulkit
all rounder
Mathur Sumit
no information yet
Paliwal Rajat
batsman
Rajuvanshi P
no information yet
Sharma Arjun
all rounder
Rana Arpit Ramesh
no information yet
Sharma Nakul
wicket keeper
Rana Aryan
no information yet
Shukla Amit
bowler
Rana Nitish
batsman
Singh Amarjeet Kumar
no information yet
Rana Rohan
all rounder
Yadav Vikas
bowler
Rawat Anuj
wicket keeper
Saini Navdeep
bowler
sangwan Sanat
no information yet
Sharma Shivam
all rounder
Sharma Siddhant
all rounder
Shokeen Hrithik Rakesh
bowler
Singh Himmat
batsman
Singh Simarjeet
bowler
Waghela Rounak
no information yet
Match has not started yet