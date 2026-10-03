Squads Goa vs Baroda First class Ranji Trophy 11.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bakhale Kashyap
batsman
Bhatt Bhargav
bowler
Dubhashi Samar Shravan
wicket keeper
Limbani Raj
no information yet
Gadekar Ishaan Prasad
batsman
Meriwala Lukman
bowler
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
More Akshay
wicket keeper
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Pandey Sukirt
batsman
Kasvankar Yash
no information yet
Pandya Nitya
no information yet
Khutkar Manthan
bowler
Patel Mitesh
wicket keeper
Koushik V
bowler
Pithiya Mahesh
batsman
Parab Heramb
bowler
Rathva Ninad
all rounder
Prabhudessai Suyash
batsman
Rawat Shashwat
batsman
Salam Rasikh
bowler
Redkar Mohit Sandeep
all rounder
Sharma Shivalik
batsman
Singh Vikash Kanwar
no information yet
Sheth Atit
all rounder
Tejrana Abhinav
no information yet
Singh Jyotsnil
batsman
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Solanki Vishnu
batsman
Wagha Misal Darshan
all rounder
Yadav Lalit
all rounder
Match has not started yet