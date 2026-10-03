Squads Goa vs Baroda First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

GOA
GOA
BAR
BAR

Playing

GOA
GOA
BAR
BAR
First TeamSecond Team
Limbani Raj

no information yet

More Akshay

wicket keeper

Kasvankar Yash

no information yet

Pandya Nitya

no information yet

Patel Mitesh

wicket keeper

Koushik V

bowler

Rathva Ninad

all rounder

Singh Vikash Kanwar

no information yet

Sheth Atit

all rounder

Tejrana Abhinav

no information yet

Yadav Lalit

all rounder

Bench

GOA
GOA
BAR
BAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet