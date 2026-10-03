Squads Mumbai vs Haryana First class Ranji Trophy 26.10.2026

First class

MUM
MUM
HAR
HAR

Playing

MUM
MUM
HAR
HAR
First TeamSecond Team
Anand Akash

wicket keeper

Baloda Tanmay

no information yet

Dalal Lakshya Suman

no information yet

Dalal Yashvardhan

no information yet

Dube Shivam

all rounder

Kamboj Anshul

all rounder

Kashyap Nikhil

no information yet

Kotian Tanush

all rounder

Kumar Sumit

no information yet

Rana Amit

bowler

Mhatre Ayush

no information yet

Rathee Rahul Pawan

no information yet

Mulani Shams

all rounder

Patil Sairaj

all rounder

Shandilya Mayank

all rounder

Sindhu Nishant

all rounder

Tamore Hardik

wicket keeper

Singh Dheeru

no information yet

Tarmale Onkar

no information yet

Singh Yuvraj

no information yet

Thakur Shardul

all rounder

Umair Irfan

no information yet

Bench

MUM
MUM
HAR
HAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet