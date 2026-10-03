Squads Mumbai vs Haryana First class Ranji Trophy 26.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Anand Akash
wicket keeper
Baloda Tanmay
no information yet
Deshpande Tushar
bowler
Dalal Lakshya Suman
no information yet
Dias Royston
bowler
Dalal Yashvardhan
no information yet
Dsouza Sylvester
bowler
Hooda Kapil
bowler
Dube Shivam
all rounder
Kamboj Anshul
all rounder
Herwadkar Akhil
batsman
Kashyap Nikhil
no information yet
Khan Musheer
batsman
Kumar Aman
bowler
Khan Sarfaraz
batsman
Kumar Ankit
batsman
Kotian Tanush
all rounder
Kumar Sumit
no information yet
Lad Siddhesh
batsman
Rana Amit
bowler
Mhatre Ayush
no information yet
Rathee Rahul Pawan
no information yet
Mulani Shams
all rounder
Rohilla Bhuwan
bowler
Patil Sairaj
all rounder
Shandilya Mayank
all rounder
Rahane Ajinkya
batsman
Sindhu Nishant
all rounder
Tamore Hardik
wicket keeper
Singh Dheeru
no information yet
Tarmale Onkar
no information yet
Singh Yuvraj
no information yet
Thakur Shardul
all rounder
Thakral Anuj Hira
batsman
Umair Irfan
no information yet
Vats Parth Shiv
bowler
Match has not started yet