Squads Services vs Bengal First class Ranji Trophy 18.10.2026

First class

SER
SER
BEN
BEN

Playing

SER
SER
BEN
BEN
First TeamSecond Team
Aditya Kumar

no information yet

Ahlawat Mohit

wicket keeper

Bhati Vishal

no information yet

Goyat Jayant

no information yet

Khan Irfan

all rounder

Gandhi Shakir Habib

wicket keeper

Kumar Shivam

no information yet

Lochab Devender

no information yet

Narang Pulkit

all rounder

Majumdar Anustup

all rounder

Sharma Arjun

all rounder

Sharma Nakul

wicket keeper

Porel Abhishek

wicket keeper

Singh Amarjeet Kumar

no information yet

Prasad Rahul

all rounder

Purohit Aditya

no information yet

Bench

SER
SER
BEN
BEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet