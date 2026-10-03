Squads Services vs Bengal First class Ranji Trophy 18.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Aditya Kumar
no information yet
Arun Singh Vikash
bowler
Ahlawat Mohit
wicket keeper
Bhati Vishal
no information yet
Chauhan Ravi
batsman
Chatterjee Sudip
batsman
Goyat Jayant
no information yet
Deep Akash
bowler
Jangra Mohit
bowler
Easwaran Abhimanyu
batsman
Khan Irfan
all rounder
Gandhi Shakir Habib
wicket keeper
Kumar Shivam
no information yet
Gharami Sudip Kumar
batsman
Lochab Devender
no information yet
Gupta Sumanta Anil
all rounder
Narang Pulkit
all rounder
Jaiswal Suraj Sindhu
bowler
Paliwal Rajat
batsman
Majumdar Anustup
all rounder
Sharma Arjun
all rounder
Mohanta Sumit
bowler
Sharma Nakul
wicket keeper
Porel Abhishek
wicket keeper
Shukla Amit
bowler
Porel Ishan
bowler
Singh Amarjeet Kumar
no information yet
Prasad Rahul
all rounder
Yadav Vikas
bowler
Purohit Aditya
no information yet
Match has not started yet