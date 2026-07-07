Match details Leinster Lightning vs Northern Knights List a Inter Provincial Cup 07.07.2026

Live
List a

LEI
LEI
NKN
NKN

(7 ov.) 84/0

Match Info

Match:Inter Provincial Cup 2026
Date:Tuesday, June 30, 2026 - Thursday, July 23, 2026
Toss:Leinster Lightning won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, July 07, 2026 09:45 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Leinster Lightning Squad

PlayersTucker Lorcan, Tector Harry, Campher Curtis, Dockrell George, De Freitas Christopher, Tector Tim, Doheny Stephen, Delany David, Moondra Jai, Hoey Gavin, McDonough Byron
BenchDevaraj Melvin, Hand Fionn, Hollard Matt, Little Joshua, Lodewicus le Roux Philippus, Lues Dylan, Lynch Seamus, Martins Jeremy, McCarthy Barry, Rosslee Adam, Tonge Mark, Totakhil Nasir, White Benjamin, Wilson Reuben

Northern Knights Squad

PlayersAdair Ross, McCollum James, Carmichael Cade, Topping Morgan, Pretorius Ruhan, Dadswell Shane, Hilton Kian, Mayes Thomas, McCullough Carson, Robertson Cian
BenchAdair Mark, Calitz Benjamin, Dyer Harry, Foster Matthew, Humphreys Matthew, Kennedy Adam, Leckey Adam, Neill Jordan, Rock Neil, Stirling Paul, Swart Charles, Topping Sam

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet