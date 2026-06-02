Samuel Jay Topping

T20 Inter Provincial Trophy
North-West Warriors vs Leinster Lightning
T20 Inter Provincial Trophy
NOR
159
LEI
179
Leinster Lightning vs Northern Knights
T20 Inter Provincial Trophy
LEI
NKN
16
Leinster Lightning vs Northern Knights
T20 Inter Provincial Trophy
LEI
153
NKN
152
Northern Knights vs North-West Warriors
T20 Inter Provincial Trophy
NKN
159
NOR
204
Leinster Lightning vs North-West Warriors
T20 Inter Provincial Trophy
LEI
183
NOR
149
Northern Knights vs North-West Warriors
T20 Inter Provincial Trophy
NKN
198
NOR
214