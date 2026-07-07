Squads Leinster Lightning vs Northern Knights List a Inter Provincial Cup 07.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Tucker Lorcan
wicket keeper
Adair Ross
batsman
Tector Harry
batsman
McCollum James
batsman
Campher Curtis
all rounder
Carmichael Cade
all rounder
Dockrell George
all rounder
Topping Morgan
all rounder
De Freitas Christopher
all rounder
Pretorius Ruhan
all rounder
Tector Tim
batsman
Dadswell Shane
batsman
Doheny Stephen
wicket keeper
Hilton Kian
no information yet
Delany David
bowler
Mayes Thomas
bowler
Moondra Jai
no information yet
McCullough Carson
batsman
Hoey Gavin
all rounder
Robertson Cian
all rounder
McDonough Byron
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Devaraj Melvin
no information yet
Adair Mark
bowler
Hand Fionn
bowler
Calitz Benjamin
batsman
Hollard Matt
no information yet
Dyer Harry
bowler
Little Joshua
bowler
Foster Matthew
bowler
Humphreys Matthew
batsman
Lues Dylan
all rounder
Kennedy Adam
all rounder
Lynch Seamus
all rounder
Leckey Adam
batsman
Martins Jeremy
no information yet
Neill Jordan
bowler
McCarthy Barry
bowler
Rock Neil
wicket keeper
Rosslee Adam
wicket keeper
Stirling Paul
batsman
Tonge Mark
no information yet
Swart Charles
no information yet
Totakhil Nasir
bowler
Topping Sam
no information yet
White Benjamin
bowler
Wilson Reuben
all rounder