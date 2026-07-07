Squads Leinster Lightning vs Northern Knights List a Inter Provincial Cup 07.07.2026

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List a

LEI
LEI
NKN
NKN

(7 ov.) 84/0

Playing

LEI
LEI
NKN
NKN
First TeamSecond Team
Tucker Lorcan

wicket keeper

Adair Ross

batsman

Campher Curtis

all rounder

Carmichael Cade

all rounder

Dockrell George

all rounder

Topping Morgan

all rounder

Pretorius Ruhan

all rounder

Tector Tim

batsman

Doheny Stephen

wicket keeper

Hilton Kian

no information yet

Moondra Jai

no information yet

Hoey Gavin

all rounder

Robertson Cian

all rounder

Bench

LEI
LEI
NKN
NKN
First TeamSecond Team
Devaraj Melvin

no information yet

Hollard Matt

no information yet

Lues Dylan

all rounder

Kennedy Adam

all rounder

Lynch Seamus

all rounder

Martins Jeremy

no information yet

Rock Neil

wicket keeper

Rosslee Adam

wicket keeper

Tonge Mark

no information yet

Swart Charles

no information yet

Topping Sam

no information yet

Wilson Reuben

all rounder