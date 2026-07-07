Match details Northern Knights vs Leinster Lightning List a Inter Provincial Cup 14.07.2026

List a

NKN
NKN
LEI
LEI

Match Info

Match:Inter Provincial Cup 2026
Date:Tuesday, June 30, 2026 - Thursday, July 23, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, July 14, 2026 09:45 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Northern Knights Squad

PlayersAdair Mark, Adair Ross, Calitz Benjamin, Carmichael Cade, Dadswell Shane, Dyer Harry, Foster Matthew, Hilton Kian, Humphreys Matthew, Kennedy Adam, Leckey Adam, Mayes Thomas, McCollum James, McCullough Carson, Neill Jordan, Pretorius Ruhan, Robertson Cian, Rock Neil, Stirling Paul, Swart Charles, Topping Morgan, Topping Sam, Wilson Reuben
Benchno information yet

Leinster Lightning Squad

PlayersCampher Curtis, De Freitas Christopher, Delany David, Devaraj Melvin, Dockrell George, Doheny Stephen, Hand Fionn, Hoey Gavin, Hollard Matt, Little Joshua, Lodewicus le Roux Philippus, Lues Dylan, Lynch Seamus, Martins Jeremy, McCarthy Barry, McDonough Byron, Moondra Jai, Rosslee Adam, Tector Harry, Tector Tim, Tonge Mark, Totakhil Nasir, Tucker Lorcan, White Benjamin
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet