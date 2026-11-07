Squads Queensland Bulls vs Western Australia List a One-Day Cup 05.02.2027

List a

BUL
BUL
WEA
WEA

Playing

BUL
BUL
WEA
WEA
First TeamSecond Team
Bryant Max

batsman

Agar Ashton

all rounder

Burdon Hugo

all rounder

Kerr Hayden

all rounder

Curtis Joel

wicket keeper

Patterson Ollie

no information yet

Esterhuysen Albert

no information yet

Ryan Jem

wicket keeper

Haskett Liam

all rounder

Weibgen Hugh

all rounder

Malajczuk Will

no information yet

Bench

BUL
BUL
WEA
WEA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet