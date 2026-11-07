Squads Queensland Bulls vs Western Australia List a One-Day Cup 05.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bryant Max
batsman
Agar Ashton
all rounder
Burdon Hugo
all rounder
Bancroft Cameron
batsman
Clayton Jack
batsman
Beardman Mahli
bowler
Hearne Lachlan
batsman
Cartwright Hilton
all rounder
Kerr Hayden
all rounder
Couch Brody L
bowler
Labuschagne Marnus
batsman
Curtis Joel
wicket keeper
Mclachlan Dylan
bowler
Elliott Kieran
batsman
Patterson Ollie
no information yet
Esterhuysen Albert
no information yet
Ryan Jem
wicket keeper
Fanning Sam
batsman
Straker Tom
batsman
Goodwin Jayden
batsman
Swepson Mitch
bowler
Haskett Liam
all rounder
Weibgen Hugh
all rounder
Malajczuk Will
no information yet
Match has not started yet