Match details Queensland Bulls vs Western Australia List a One-Day Cup 05.02.2027
Match Info
|Match:
|One-Day Cup 26/27
|Date:
|Friday, September 18, 2026 - Sunday, February 14, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Friday, February 05, 2027 04:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Queensland Bulls Squad
|Players
|Bryant Max, Burdon Hugo, Clayton Jack, Hearne Lachlan, Kerr Hayden, Labuschagne Marnus, Mclachlan Dylan, Patterson Ollie, Ryan Jem, Straker Tom, Swepson Mitch, Weibgen Hugh
|Bench
|no information yet
Western Australia Squad
|Players
|Agar Ashton, Bancroft Cameron, Beardman Mahli, Cartwright Hilton, Couch Brody L, Curtis Joel, Elliott Kieran, Esterhuysen Albert, Fanning Sam, Goodwin Jayden, Haskett Liam, Malajczuk Will, Marsh Mitchell, Quiggin Jordan, Turner Ashton, Wasley Corey, Whiteman Sam
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet