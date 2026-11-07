Match details Queensland Bulls vs Western Australia List a One-Day Cup 05.02.2027

List a

BUL
BUL
WEA
WEA

Match Info

Match:One-Day Cup 26/27
Date:Friday, September 18, 2026 - Sunday, February 14, 2027
Toss:no information yet
Time:Friday, February 05, 2027 04:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Queensland Bulls Squad

PlayersBryant Max, Burdon Hugo, Clayton Jack, Hearne Lachlan, Kerr Hayden, Labuschagne Marnus, Mclachlan Dylan, Patterson Ollie, Ryan Jem, Straker Tom, Swepson Mitch, Weibgen Hugh
Benchno information yet

Western Australia Squad

PlayersAgar Ashton, Bancroft Cameron, Beardman Mahli, Cartwright Hilton, Couch Brody L, Curtis Joel, Elliott Kieran, Esterhuysen Albert, Fanning Sam, Goodwin Jayden, Haskett Liam, Malajczuk Will, Marsh Mitchell, Quiggin Jordan, Turner Ashton, Wasley Corey, Whiteman Sam
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet